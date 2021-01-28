Иммунолог Алла Волоха: Хотелось бы, чтобы в Украину привезли вакцину против COVID-19 с эффективностью 90-95%. Но если она недоступна, надо рассчитывать на то, что есть

Об эффективности вакцин против COVID-19 и их побочных действиях, нужно ли делать прививку тем, кто уже переболел коронавирусом, и почему антивакцинаторы есть даже в рядах медиков, УНИАН рассказала профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Алла Волоха.

Часто ли вам встречаются противники прививок, стало ли их больше во время пандемии коронавируса?

Я не могу сказать, что антивакцинаторов стало больше. Они появились вместе с началом вакцинации, стали заметны на фоне успешного применения вакцин и исчезновения инфекций. Забыта угроза инфекций и их смертельная опасность, люди не видят последствий болезней, и возникает иллюзия, что вакцина уже не нужна. Однако при снижении охвата прививками, инфекции поднимают голову, возникают эпидемии, происходят смертельные случаи, которые можно предупредить, благодаря вакцинации.

Следует отметить, что противников вакцин стало заметно меньше после эпидемии кори. Люди убедились, что прививки действительно необходимы, стали больше вакцинироваться, но все равно остались те, кто легко поддаются фейковым новостям. Я читаю заголовки: «Ребенок умер после вакцинации» и понимаю, что к этому моменту никто не расследовал этот случай, никто не знает, что произошло на самом деле. «После» не означает «вследствие». Настоящая причина смерти потом не озвучивается, но чувство необоснованного страха остается.

С другой стороны, есть и те, кто хорошо образован, но в силу убеждений, что это может быть вредно, отказываются от прививок. Среди моих знакомых, коллег таких нет, но если говорить в целом, то я знаю медицинских работников, которые не согласны прививаться от COVID-19. Наверное, это потому, что существует предубеждение в отношении других вакцин. К сожалению, у нас не доверяют вакцинам в целом. Существует миф, что лучше переболеть, чем сделать прививку.

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Многие медработники имеют недостаточное количество знаний о вакцинации, и не совсем правильно понимают, как работают вакцины. Поэтому возникает недоверие. И в их среде может ходить мнение, что вакцины могут быть вредны. При этом не все медицинские работники интересуется доказательствами. И для меня это удивительная ситуация. Видя то, что происходит сейчас в больницах, зная, сколько умерло наших коллег, я считаю, что нужно быть защищенным.

Какие могут быть побочные эффекты при вакцинации от ковида?

Речь идет о повышении температуры, общем недомогании. Вакцина стимулирует выработку иммунного ответа, а это, в свою очередь, сопровождается продукцией небольшого количества провоспалительных цитокинов. При инфекции они вырабатываются в огромном количестве, мы видим «цитокиновый шторм» и лихорадку, недомогание обусловлено очень напряженной работой иммунной системы в борьбе с новым вирусом. И мы видим, что иммунная система не всегда может победить коронавирус. При вакцинации отмечается стимуляция небольшого количества клеток иммунной системы, вырабатываются защитные антитела. Нет напряженной работы иммунитета, как при инфекции.

Многих наверняка испугала информация о том, что у нескольких людей, которые получили вакцину против коронавируса, был паралич лицевого нерва. Что можете об этом сказать?

Да, такие побочные эффекты иногда встречались. Их было очень мало, это единичные случаи, и их фиксировали при использовании вакцин лишь одного или двух производителей.

Но, во-первых, это не навсегда, функция нерва восстанавливается. Во-вторых, нельзя исключать скрытые заболевания, заболевания в начальной стадии, о которых не всегда человек знает. Они могут быть дополнительным толчком. И это очень редкие случаи. Один на несколько сотен тысяч, до миллиона доз. И замечу, что о таких параличах, которые случаются после заболевания, никто не говорит.

Как вы оцениваете новости о смертях после вакцинации против COVID-19?

Очень непростой вопрос. Здесь важно знать информацию: какого возраста были люди, сколько им было введено доз вакцины, как они себя вели после вакцинации. Кто-то мог сделать прививку и расслабиться, не думать о том, что одна доза недостаточно защищает от болезни. Кто-то мог думать, что он защищен и не обратить на начало болезни внимание, упустить время. Люди могли заразиться незадолго до вакцинации или вскоре после нее, иммунитет не успел выработаться. И, наконец, важный вопрос: от чего именно умерли люди? Есть предварительная информация, что это могли быть пожилые люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Многих смущает то, что иммунитет после вакцинации может быть не стойким. Стоит ли делать прививку, если через пару месяцев ее, возможно, нужно будет повторять?

Информация о том, что иммунитет будет только два месяца, не соответствует действительности. На сегодня есть информация, что иммунитет после вакцинации удерживается не меньше полугода, по аналогии с другими вакцинами – в течение 1-2 лет. Пока речь идет о том, что ревакцинация будет делаться не раньше, чем через год. К тому времени уже будет накоплена информация о том, болеют ли привитые люди, и как часто нужно повторно делать прививку.

Стоит ли делать прививку тем, кто уже переболел?

Окончательного ответа нет, но предполагается, что да. Если иммунитет не очень стойкий после перенесенной инфекции, то через некоторое время надо будет делать прививку. Есть мнение экспертов, что прививку переболевшим нужно делать не раньше, чем через шесть месяцев после перенесенного COVID-19. Повторные случаи заболевания возникают очень редко, но возможны после полугода. Этот вопрос еще будет изучаться, будут разработаны четкие рекомендации.

А нужно ли вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями, не опасно ли это для них?

Нужно. Опасность в том, что такие люди более подвержены тяжелым формам COVID-19. Если они имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, то они входят в группу риска. Эти люди и должны вакцинироваться в первую очередь, чтобы защитить себя от тяжелых осложнений при коронавирусной инфекции. Как вы знаете, при этой болезни может быть тяжелое поражение сердца, легких, нервной системы.

Многие считают, что вакцина, эффективность которой 50-60%, недостаточно качественная. Что вы думаете о такой надежности?

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Важные вопросы: насколько эффективны две дозы вакцины? Вакцина защищает от инфекции или от тяжелых форм заболевания? Ни одна вакцина не ограждает от болезни на 100%. С другой стороны, вакцина защищает от тяжелых форм заболевания, от смертельного исхода. В этом ее главная задача. Я не исключаю что люди могут болеть легкими формами, но далеко не все. Главный вопрос – защита от фатальных, смертельных форм.

Многие переносят болезнь легко, молодежь переносит практически без осложнений, но пожилые люди... Никто не видит, что происходит в больницах. Для многих статистика - абстракция, но я вижу, как тяжело и больным, и моим коллегам. Представьте, смена остается на ночь, в реанимации лежит много умирающих больных, над ними надо стоять до утра и спасать всех от смерти. Это очень сложно.

Все вакцины – эффективны. Безусловно, на равных условиях выбор за вакциной с эффективностью 90-95%. Да, хотелось бы, чтобы в Украину привезли более эффективную, но если она недоступна, надо рассчитывать на то, что есть. Чем быстрее мы начнем вакцинироваться, тем лучше.

Но один из аргументов антивакцинаторов: «Япония только в марте начнет массовую вакцинацию». Может, не стоит спешить? А лучше подождать, пока станет больше известно о действии вакцины?

Мне сложно сказать, почему Япония не спешит, но возьмите Израиль, где привит уже огромный процент населения. Есть информация о цифрах в 2 млн, это фантастические масштабы. И не звучат данные о побочных действиях, хотя израильтяне очень серьезно относятся к вопросам медицины. Представьте: страна проводит вакцинацию, коронавирус исчезает, никакие карантины не нужны. Это совершено меняет условия жизни, экономическую ситуацию.

Что рассказать тем, кто боится новых технологий, которые применяли для изготовления некоторых вакцин от ковида?

Действительно, технологии относительно новые, но, с другой стороны, мы знаем, как работает эта вакцина. Мы понимаем: очень маловероятно, что она может быть вредна.

Понятно, что не годы прошли с момента выпуска вакцины. Но технология была разработана давно, я слышала, что ее использовали при других заболеваниях. У мРНК-вакцины – несложный, понятный механизм действия. Молекула РНК попадает в клетку, синтезируется spike-протеин и против него вырабатываются антитела. РНК не сохраняется, нигде не хранится, не накапливается, разрушается. Вакцины, которые содержат РНК, не имеют никакого отношения к ДНК человека.

Еще одна технология заключается в том, что вакцина содержит кусочек ДНК - ген, который отвечает за spike-белок. РНК не вводится с вакциной, а сама синтезируется в клетке, затем – spike-протеин, к которому вырабатываются антитела. Это немного более длинный путь до выработки антител по сравнению с РНК-вакциной, но это - подобный механизм действия. В этом случае ДНК тоже разрушается, никуда не встраивается, не накапливается, выводится из организма после того, как стимулирует иммунный ответ. Так работают вакцины с вирусным вектором, который содержит кусочек молекулы ДНК с информацией о вирусном spike-протеине.

Такие вакцины не имеют опыта десятилетий, и это наверняка некоторых пугает, но, с другой стороны, эти технологии разработаны давно. Например, технология вакцины с вирусным вектором использована в производстве вакцины против лихорадки Эбола.

А вы видели комментарии, в которых антивакцинаторы утверждают, что в вакцине есть компонент «люцифирин» (класс светоизлучающих веществ, обнаруженных в организмах, отвечает за биолюминесценцию, – УНИАН) и это - «путь в Ад»?

Фантазия у многих (смеется)... Есть люди с богатой фантазией, к сожалению, негативной и бесполезной. Наша страна отличается высоким уровнем недоверия к вакцинации. Очевидно, это связано с недоверием к системе здравоохранения в целом. Наверное, мы единственная в Европе страна с таким уровнем антивакцинаторов.

У нас он выше, чем в РФ?

В РФ однозначно выше уровень вакцинации, к примеру, у них не было эпидемии кори, когда у нас бушевала эта инфекция. Там тоже есть похожие тенденции, антивакцинаторы, но их не так много. Может быть больше доверия из-за того, что там производят свои вакцины. Очевидно, вопросам вакцинации уделялось большое внимание, охват населения вакцинацией выше, по сравнению с нами.

Похожая с нашей ситуация была в Румынии, но это касалось только прививки от кори.

О каких вакцинах нельзя забывать? Какие прививки нужно делать, несмотря на то, что не закончилась эпидемия COVID-19?

Обязательно должна проводиться календарная вакцинация детей. В нее входят вакцины против десяти болезней. Представляете, что будет, если на фоне COVID-19 возрастет заболеваемость коклюшем, туберкулезом? Это может быть очень неблагоприятное сочетание инфекций с тяжелым поражением легких.

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Вакцинация против гепатита В - очень важный вопрос. Вирусный гепатит передается очень легко, иногда даже со слюной. А больных хроническим гепатитом В остается довольно много, они представляют угрозу распространения инфекции. И, однозначно, после того как была введена вакцинация против гепатита В, мы увидели существенное снижение заболеваемости. Хронический вирусный гепатит В может приводить к развитию опухоли печени, поэтому вакцина против гепатита В – это первая противораковая вакцина.

Не следует забывать о комбинированной вакцине - корь, краснуха, паротит. Мы едва справились с этой эпидемией кори, заболело около ста тысяч человек, умерло немалое количество больных и было много осложнений.

Защита от гриппа тоже важна. Куда пойдет человек, заболевший этим вирусом? В отделение для больных с COVID-19? Были описаны случаи, когда люди тяжело болели одновременно и ковидом, и гриппом. К счастью, их немного, но такие случаи есть.

Не надо забывать о вакцинации против пневмококковой инфекции. Она вызывает развитие тяжелого воспаления легких, менингита. Очень многие страны проводят календарную вакцинацию против этой инфекции. Очень надеюсь, что эта вакцина будет введена в календарь прививок и в нашей стране. Это важно, чтобы дети, а также взрослые люди групп риска были защищены от этой инфекции.

Вакцинация против папилломавируса – это также противораковая вакцина. Она введена в календарь вакцинации во многих странах. У нас она в группе дополнительных вакцин, и о ней не все вспоминают. Но она очень эффективно предупреждает такое онкозаболевание, как рак шейки матки.

Еще есть вакцина от гепатита А. И нельзя забывать об опасности менингококковой инфекции. Ее течение может быть молниеносным, с фатальным исходом. Во многих странах проводится календарная вакцинация против нее. И очень хотелось бы, чтобы наши дети также были защищены от этой смертельной инфекции.

Среди дополнительных вакцин также следует вспомнить вакцину против ротавирусной инфекции, которая защищает младенцев от тяжелой кишечной инфекции.

Вакцины доступны. Кто хочет избежать тяжелых инфекций и их последствий, делает прививки дополнительно.

Влад Абрамов

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