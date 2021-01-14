За неделю нового года, в период с 4 по 10 января, гриппом и ОРВИ заболели более 89 тысяч украинцев.
Такие данные обнародовал Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
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«В течение отчетной недели ОРВИ заболели 89 133 человека, из них 35,5% - дети до 17 лет», - говорится в сообщении.
Этот показатель вдвое больше, чем зарегистрировано новых больных COVID-19.
В ЦОЗ сообщают, что интенсивный показатель заболеваемости составляет 234,6 на 100 тыс. населения, что на 51,4% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины.
За неделю против гриппа вакцинированы 2895 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 180376 человек.
Как сообщал УНИАН, 11 января министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга заявил, что за прошедшую неделю в Украине выявлены 41063 случая заболевания COVID-19.
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