В Украине за сутки обнаружили 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 611 детей и 388 медработников.
Читайте такжеШмыгаль заявил, что жесткий карантин спас Украину от "итальянского сценария"Об этом говорится в Телеграм-канале Коронавирус_инфо. Сообщается, что за сутки был госпитализирован 3 271 человек; выписаны из больниц 2 752 лица; зафиксировано 194 летальных случаев; выздоровели 4 837 человек. Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 83 086 (в частности методом ПЦР – 38 068, методом ИФА – 16 265); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 753.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 1 374 762 человека;
- выздоровели - 1 186 873 человека;
- летальных исходов - 26 591;
- проведено ПЦР-тестирований - 7 021 993.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 868 случаев;
- Винницкая область - 827 случаев;
- Волынская область - 258 случаев;
- Днепропетровская область - 384 случая;
- Донецкая область - 280 случаев;
- Житомирская область - 888 случаев;
- Закарпатская область - 679 случаев;
- Запорожская область - 180 случаев;
- Ивано-Франковская область – 776 случаев;
- Киевская область - 423 случая;
- Кировоградская область - 93 случая;
- Луганская область - 53 случая;
- Львовская область - 590 случаев;
- Николаевская область - 197 случаев;
- Одесская область - 483 случая;
- Полтавская область - 253 случая;
- Ровенская область - 202 случая;
- Сумская область - 297 случаев;
- Тернопольская область - 457 случаев;
- Харьковская область - 442 случая;
- Херсонская область - 36 случаев;
- Хмельницкая область - 357 случаев;
- Черкасская область - 241 случай;
- Черновицкая область - 626 случаев;
- Черниговская область - 167 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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