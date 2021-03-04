За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Житомирской и Винницкой областях.

В Украине за сутки обнаружили 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 611 детей и 388 медработников.

Читайте такжеШмыгаль заявил, что жесткий карантин спас Украину от "итальянского сценария"Об этом говорится в Телеграм-канале Коронавирус_инфо. Сообщается, что за сутки был госпитализирован 3 271 человек; выписаны из больниц 2 752 лица; зафиксировано 194 летальных случаев; выздоровели 4 837 человек. Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 83 086 (в частности методом ПЦР – 38 068, методом ИФА – 16 265); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 753.

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 374 762 человека;

выздоровели - 1 186 873 человека;

летальных исходов - 26 591;

проведено ПЦР-тестирований - 7 021 993.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 868 случаев;

Винницкая область - 827 случаев;

Волынская область - 258 случаев;

Днепропетровская область - 384 случая;

Донецкая область - 280 случаев;

Житомирская область - 888 случаев;

Закарпатская область - 679 случаев;

Запорожская область - 180 случаев;

Ивано-Франковская область – 776 случаев;

Киевская область - 423 случая;

Кировоградская область - 93 случая;

Луганская область - 53 случая;

Львовская область - 590 случаев;

Николаевская область - 197 случаев;

Одесская область - 483 случая;

Полтавская область - 253 случая;

Ровенская область - 202 случая;

Сумская область - 297 случаев;

Тернопольская область - 457 случаев;

Харьковская область - 442 случая;

Херсонская область - 36 случаев;

Хмельницкая область - 357 случаев;

Черкасская область - 241 случай;

Черновицкая область - 626 случаев;

Черниговская область - 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая