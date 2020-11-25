В Украине за сутки выявлено 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.
Читайте такжеЗеленский рассказал о первом этапе вакцинации украинцев от COVID - 19 (видео)Об этом говорится в Телеграм-канале Коронавирус-инфо.
Как говорится в сообщении, за сутки были госпитализированы 1 818 человек; летальных случаев зафиксировано 229; при этом выздоровели 8 420 человек; проведено тестирований за сутки – 75 396 (в том числе методом ПЦР – 45 438, методом ИФА – 29 958).
За все время пандемии в Украине
- заболели - 661 858 человек;
- выздоровели - 307 778 человек;
- летальных исходов - 11 492;
- проведено ПЦР-тестирований - 4 324 463.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 255), Запорожской (1 086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.
Коронавирус в регионах
- г. Киев - 62 620 случаев;
- Винницкая область - 15 984 случая;
- Волынская область - 22 516 случаев;
- Днепропетровская область - 31 861 случай;
- Донецкая область - 20 868 случаев;
- Житомирская область - 27 368 случаев;
- Закарпатская область - 22 150 случаев;
- Запорожская область - 26 328 случаев;
- Ивано-Франковская область – 33 409 случаев;
- Киевская область - 33 262 случая;
- Кировоградская область - 4 557 случаев;
- Луганская область - 5 793 случая;
- Львовская область - 42 874 случая;
- Николаевская область - 16 229 случаев;
- Одесская область - 39 742 случая;
- Полтавская область - 19 679 случаев;
- Ровенская область - 28 860 случаев;
- Сумская область - 24 811 случаев;
- Тернопольская область - 26 329 случаев;
- Харьковская область - 52 538 случаев;
- Херсонская область - 9 141 случай;
- Хмельницкая область - 27 114 случаев;
- Черкасская область - 19 826 случаев;
- Черновицкая область - 32 067 случаев;
- Черниговская область - 15 932 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
24 ноября коронавирус обнаружили у 12287 человек, зафиксировано 188 летальных случаев, 8298 пациентов выздоровели.
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