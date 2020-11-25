За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 255), Запорожской (1 086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

В Украине за сутки выявлено 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.

Читайте такжеЗеленский рассказал о первом этапе вакцинации украинцев от COVID - 19 (видео)Об этом говорится в Телеграм-канале Коронавирус-инфо.

Как говорится в сообщении, за сутки были госпитализированы 1 818 человек; летальных случаев зафиксировано 229; при этом выздоровели 8 420 человек; проведено тестирований за сутки – 75 396 (в том числе методом ПЦР – 45 438, методом ИФА – 29 958).

За все время пандемии в Украине

заболели - 661 858 человек;

выздоровели - 307 778 человек;

летальных исходов - 11 492;

проведено ПЦР-тестирований - 4 324 463.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 255), Запорожской (1 086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

Коронавирус в регионах

г. Киев - 62 620 случаев;

Винницкая область - 15 984 случая;

Волынская область - 22 516 случаев;

Днепропетровская область - 31 861 случай;

Донецкая область - 20 868 случаев;

Житомирская область - 27 368 случаев;

Закарпатская область - 22 150 случаев;

Запорожская область - 26 328 случаев;

Ивано-Франковская область – 33 409 случаев;

Киевская область - 33 262 случая;

Кировоградская область - 4 557 случаев;

Луганская область - 5 793 случая;

Львовская область - 42 874 случая;

Николаевская область - 16 229 случаев;

Одесская область - 39 742 случая;

Полтавская область - 19 679 случаев;

Ровенская область - 28 860 случаев;

Сумская область - 24 811 случаев;

Тернопольская область - 26 329 случаев;

Харьковская область - 52 538 случаев;

Херсонская область - 9 141 случай;

Хмельницкая область - 27 114 случаев;

Черкасская область - 19 826 случаев;

Черновицкая область - 32 067 случаев;

Черниговская область - 15 932 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

24 ноября коронавирус обнаружили у 12287 человек, зафиксировано 188 летальных случаев, 8298 пациентов выздоровели.

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Автор: Ирина Погорелая