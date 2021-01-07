В Украине за сутки зафиксировано 8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников.
Читайте такжеЛокдаун с 8 по 24 января в Украине: что будет разрешено и запрещеноОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. В частности, за сутки госпитализированы 2 567 человек; зафиксировано 148 летальных случаев, выздоровели 11 316 человек; проведено тестирований за сутки – 54 438 (в частности методом ПЦР – 37 287, методом ИФА – 17 151).
За все время пандемии в Украине
- заболели - 1 099 493 человека;
- выздоровели - 773 214 человек;
- летальных исходов - 19 505;
- проведено ПЦР-тестирований - 5 717 403.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.
Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 731 случай;
Винницкая область - 250 случаев;
Волынская область - 142 случая;
Днепропетровская область - 414 случаев;
Донецкая область - 572 случая;
Житомирская область - 463 случая;
Закарпатская область - 111 случаев;
Запорожская область - 509 случаев;
Ивано-Франковская область - 137 случаев;
Киевская область - 480 случаев;
Кировоградская область - 82 случая;
Луганская область - 331 случай;
Львовская область - 288 случаев;
Николаевская область - 411 случаев;
Одесская область - 694 случаев;
Полтавская область - 389 случаев;
Ровенская область - 326 случаев;
Сумская область - 505 случаев;
Тернопольская область - 198 случаев;
Харьковская область - 599 случаев;
Херсонская область - 147 случаев;
Хмельницкая область - 411 случаев;
Черкасская область - 233 случая;
Черновицкая область - 161 случай;
Черниговская область - 413 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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