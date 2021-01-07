За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

В Украине за сутки зафиксировано 8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников.

Читайте такжеЛокдаун с 8 по 24 января в Украине: что будет разрешено и запрещеноОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. В частности, за сутки госпитализированы 2 567 человек; зафиксировано 148 летальных случаев, выздоровели 11 316 человек; проведено тестирований за сутки – 54 438 (в частности методом ПЦР – 37 287, методом ИФА – 17 151).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 099 493 человека;

выздоровели - 773 214 человек;

летальных исходов - 19 505;

проведено ПЦР-тестирований - 5 717 403.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 731 случай;

Винницкая область - 250 случаев;

Волынская область - 142 случая;

Днепропетровская область - 414 случаев;

Донецкая область - 572 случая;

Житомирская область - 463 случая;

Закарпатская область - 111 случаев;

Запорожская область - 509 случаев;

Ивано-Франковская область - 137 случаев;

Киевская область - 480 случаев;

Кировоградская область - 82 случая;

Луганская область - 331 случай;

Львовская область - 288 случаев;

Николаевская область - 411 случаев;

Одесская область - 694 случаев;

Полтавская область - 389 случаев;

Ровенская область - 326 случаев;

Сумская область - 505 случаев;

Тернопольская область - 198 случаев;

Харьковская область - 599 случаев;

Херсонская область - 147 случаев;

Хмельницкая область - 411 случаев;

Черкасская область - 233 случая;

Черновицкая область - 161 случай;

Черниговская область - 413 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая