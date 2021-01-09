За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

В Украине за сутки зафиксировано 4846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 168 детей и 176 медработников.

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Об этом говорится в Телеграмм-канале Коронавирус_инфо. В частности, были госпитализированы - 2411 человек; зафиксировано 80 летальных случаев, выздоровел 7961 человек. Кроме этого, проведено 26 494 (в частности методом ПЦР – 18 635, методом ИФА – 7 859).

Напомним, 8 января в Украине было зафиксировано 5 тыс. 676 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине

заболели – 1 110 015 человек;

выздоровели - 786 306 человек;

летальных исходов - 19 668;

проведено ПЦР-тестирований-5 752 190.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 344 случая;

Винницкая область - 61 случай;

Волынская область - 108 случаев;

Днепропетровская область - 471 случай;

Донецкая область - 189 случаев;

Житомирская область - 179 случаев;

Закарпатская область - 55 случаев;

Запорожская область - 456 случаев;

Ивано-Франковская область - 133 случая;

Киевская область - 375 случаев;

Кировоградская область - 40 случаев;

Луганская область - 149 случаев;

Львовская область - 262 случая;

Николаевская область - 416 случаев;

Одесская область - 299 случаев;

Полтавская область - 160 случаев;

Ровенская область - 80 случаев;

Сумская область - 160 случаев;

Тернопольская область - 70 случаев;

Харьковская область - 223 случая;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 47 случаев;

Черкасская область - 353 случая;

Черновицкая область - 147 случаев;

Черниговская область - 25 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая