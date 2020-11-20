За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киев (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

За сутки в Украине выявили 14575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников.

Читайте такжеМедик прокомментировала ситуацию с COVID-19: "с точки зрения врача – нужен локдаун"Об этом сообщается в Телеграм-канале Коронавирус инфо.

За сутки госпитализированы – 1728 человек; летальных случаев – 229; выздоровели – 7845 человек; проведено тестирований за сутки – 70752 (в частности методом ПЦР – 45957, методом ИФА – 24795).

За все время пандемии в Украине

заболели - 598085 человек;

выздоровели – 274324 человека;

летальных исходов - 10598;

проведено ПЦР-тестирований - 4 108 825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 56594 случая;

Винницкая область - 14857 случаев;

Волынская область - 20651 случай;

Днепропетровская область - 26202 случая;

Донецкая область - 19223 случая;

Житомирская область - 25111 случаев;

Закарпатская область - 20827 случаев;

Запорожская область - 22225 случаев;

Ивано-Франковская область - 30684 случая;

Киевская область - 28427 случаев;

Кировоградская область - 4052 случая;

Луганская область - 5474 случая;

Львовская область - 39916 случаев;

Николаевская область - 14181 случай;

Одесская область - 36053 случая;

Полтавская область - 17403 случая;

Ровенская область - 27054 случая;

Сумская область - 20872 случая;

Тернопольская область - 24843 случая;

Харьковская область - 50252 случая;

Херсонская область - 8155 случаев;

Хмельницкая область - 25290 случаев;

Черкасская область -16437 случаев;

Черновицкая область - 30143 случая;

Черниговская область - 13159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая