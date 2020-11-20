За сутки в Украине выявили 14575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников.
Читайте такжеМедик прокомментировала ситуацию с COVID-19: "с точки зрения врача – нужен локдаун"Об этом сообщается в Телеграм-канале Коронавирус инфо.
За сутки госпитализированы – 1728 человек; летальных случаев – 229; выздоровели – 7845 человек; проведено тестирований за сутки – 70752 (в частности методом ПЦР – 45957, методом ИФА – 24795).
За все время пандемии в Украине
- заболели - 598085 человек;
- выздоровели – 274324 человека;
- летальных исходов - 10598;
- проведено ПЦР-тестирований - 4 108 825.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 56594 случая;
Винницкая область - 14857 случаев;
Волынская область - 20651 случай;
Днепропетровская область - 26202 случая;
Донецкая область - 19223 случая;
Житомирская область - 25111 случаев;
Закарпатская область - 20827 случаев;
Запорожская область - 22225 случаев;
Ивано-Франковская область - 30684 случая;
Киевская область - 28427 случаев;
Кировоградская область - 4052 случая;
Луганская область - 5474 случая;
Львовская область - 39916 случаев;
Николаевская область - 14181 случай;
Одесская область - 36053 случая;
Полтавская область - 17403 случая;
Ровенская область - 27054 случая;
Сумская область - 20872 случая;
Тернопольская область - 24843 случая;
Харьковская область - 50252 случая;
Херсонская область - 8155 случаев;
Хмельницкая область - 25290 случаев;
Черкасская область -16437 случаев;
Черновицкая область - 30143 случая;
Черниговская область - 13159 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Новости по теме
- В Минздраве сообщили, сколько людей хотят вакцинировать от COVID-19 в Украине (видео)
- Ляшко описал спланированные механизмы доставки и хранения вакцины от коронавируса (видео)
- Вакцинация от коронавируса: в Минздраве рассказали, как ее будут проводить в Украине (видео)
- Лечение больного коронавирусом пациента стоит 38 тысяч гривен - Ляшко
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram