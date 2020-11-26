Этот порядок оказания первичной помощи будет действовать исключительно на период пандемии COVID-19 и карантина. Он предусматривает только первое обращение и ограниченный перечень бесплатных услуг для пациента.

В Министерстве здравоохранения рассказали об алгоритме действий при COVID-19, если нет декларации с врачом.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.

Отмечается, что около 26% украинцев до сих пор не выбрали врача первички и не заключили с ним декларацию.

Читайте такжеВоздух и полноценное питание: врач-анестезиолог дал совет, как восстановиться после коронавируса

"Согласно постановлению Кабинета министров от 5 февраля 2002 года № 65, пациент с симптомами острой респираторной болезни или подозрением на нее, который не подписал декларацию с врачом, имеет право на бесплатную медицинскую помощь на первичном уровне. Также отбор образцов и лечение пациентов при самостоятельном обращении пациента осуществляется независимо от наличия декларации. Этот порядок оказания первичной помощи будет действовать исключительно на период пандемии COVID-19 и карантина. Он предусматривает только первое обращение и ограниченный перечень бесплатных услуг для пациента", - говорится в сообщении.

Так, пациент имеет право на свободный выбор врача. В случае отказа от заключения декларации в центре первичной медицинской помощи, к которому пациент обратился с симптомами COVID-19, он все равно должен получить консультацию. То есть дежурный врач ПМП осуществляет осмотр пациента, назначает лечение и предоставляет рекомендации в соответствии с отраслевыми стандартами. При необходимости даст направление на ПЦР-тестирование. Для этого врачу ПМП нужно найти пациента в электронной системе здравоохранения, если он до этого был зарегистрирован. Если пациент не зарегистрирован в ЭСЗО, то врачу необходимо внести о пациенте информацию и зарегистрировать его. Все это независимо от решения пациента о заключении декларации. Пациент получает информацию, что для дальнейшего пользования полным бесплатным пакетом услуг на первичке он должен заключить декларацию с врачом.

Что включает бесплатный пакет услуг

В бесплатный пакет услуг на первичном звене входит четкий перечень. Он включает:

консультации врача с целью профилактики и контроля основных заболеваний;

базовые исследования и анализы;

вакцинацию детей и взрослых в соответствии с календарем прививок.

Также именно врач ПМП выписывает электронные рецепты на "Доступные лекарства", а также электронные направления к узким специалистам, на проведение исследований или лечения.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко