В отличие от Украины, в мире статистика повторного заражения в разы меньше.

Более двух тысяч украинцев во второй раз заболели коронавирусом.

Такие данные обнародовал Центр общественного здоровья, говорится в сюжете ТСН.

В частности, повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, обнаружен у 2161 человека. Из них 250 - медицинские работники.

В отличие от Украины, в мире статистика повторного заражения в разы меньше - официально зафиксировано чуть более 20 случаев.

Высокую украинскую статистику повторного инфицирования иммунологи объясняют возможными ошибками во время тестирования: результаты могут быть ложно отрицательными, так и ложно положительными. Они призывают детально изучать случаи повторного заражения COVID-19.

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У большинства людей, перенесших коронавирус, вырабатываются антитела, однако их уровень может быть разным. У пациентов с тяжелой формой заболеваний он обычно выше, а у тех, кто болел легко - ниже. Точных данных, какие уровни антител необходимы для защиты и как долго иммунитет к коронавирусу сохраняется, нет.

Чтобы уберечься от повторного инфицирования, медики призывают тех, кто уже переболел, соблюдать социальную дистанцию, носить маски и не забывать мыть руки.

Напомним, за сутки в Украине обнаружили 10622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников.

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Автор: Александр Топчий