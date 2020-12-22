Больше всего подтвержденных случаев коронавирусной болезни приходится на возрастную группу от 30 до 69 лет.

В Украине 93,2% летальных исходов от COVID-19 зарегистрировано среди людей старше 50 лет.

Читайте такжеМэр Львова Садовый выздоровел от коронавирусаОб этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Согласно сообщению, 5,9% (57 тыс. 499) от общего количества случаев заболевания COVID-19 - среди детей (в возрасте до 19 лет).

Также за все время пандемии коронавирусную инфекцию обнаружили у 48 тыс. 755 медицинских работников.

«Больше всего подтвержденных случаев приходится на возрастную группу от 30 до 69 лет (75,5%), а летальные случаи были зарегистрированы главным образом среди людей старше 50 лет (93,2%)», - отметили в ЦОС.

Как отмечается, уже в начале пандемии стало очевидным, что для остановки глобального кризиса нужны не просто вакцины против COVID-19 - необходимо обеспечить доступ к ним всем людям в мире, независимо от их финансовой состоятельности.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 тыс. 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 979 тыс. 506 человек; выздоровели – 600 тыс. 288 человек; умерли – 16 тыс. 897; проведено ПЦР-тестирований – 5 млн 307 тыс. 601.

В Украине до конца декабря изменят ПЦР-системы и процесс тестирования из-за нового коронавируса, который зафиксировали в Великобритании.

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Автор: Константин Гончаров