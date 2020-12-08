В Киеве за сутки количество больных COVID-19 выросло почти на 1,5 тыс. человек, 23 человека умерли.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.
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«Еще у 1475 больных коронавирус выявили в столице за прошедшие сутки. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1464 киевлян», - отметил Кличко.
По его данным, на сегодняшний день подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве уже 82 тыс. 810.
Среди выявленных за прошлые сутки больных: 833 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 563 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, а также 40 девочек от 1 до 17 лет и 39 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.
Заболели, в частности, 57 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 557 человек. Всего коронавирус преодолели 25 тыс. 767 киевлян.
«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Деснянском - 248, Днепровском - 203 и Дарницком районах - 198 случаев», - добавил мэр.
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