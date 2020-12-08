Среди выявленных больных - 57 медиков и 79 детей.

В Киеве за сутки количество больных COVID-19 выросло почти на 1,5 тыс. человек, 23 человека умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: за сутки снова выздоровевших больше, чем новых больных

«Еще у 1475 больных коронавирус выявили в столице за прошедшие сутки. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1464 киевлян», - отметил Кличко.

По его данным, на сегодняшний день подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве уже 82 тыс. 810.

Среди выявленных за прошлые сутки больных: 833 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 563 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, а также 40 девочек от 1 до 17 лет и 39 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 57 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 557 человек. Всего коронавирус преодолели 25 тыс. 767 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Деснянском - 248, Днепровском - 203 и Дарницком районах - 198 случаев», - добавил мэр.

Коронавирус: важно знать каждому

Коронавирус в Украине и Киеве: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая