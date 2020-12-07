Среди тех, у кого вчера подтвердили коронавирусную болезнь, 61 медик и 92 ребенка.

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили более чем у 1,5 тыс. человек, 16 человек умерли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

Это на восемь случаев больше, чем 6 декабря (1 518 инфицированных).

Читайте такжеВ Киеве ночной клуб нарушил правила карантина - там собралось около 500 человек (фото)

«1 тыс. 526 больных коронавирусом выявили в Киеве за минувшие сутки. 16 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1 тыс. 441 летальный случай от коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день уже 81 тыс. 335», - отметил Кличко.

Среди новых больных: 824 женщины в возрасте от 18 до 92 лет и 610 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, а также 54 девочки от 1 до 17 лет и 38 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

Заболел в том числе и 61 медик.

В больницы за минувшие сутки госпитализированы 103 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2146 больных на коронавирус. Из них 15 детей. В тяжелом состоянии находятся 1229 пациентов. Кислородную поддержку получают 1477 человек. Под аппаратами ИВЛ-33 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы - почти 52%.

Выздоровели за сутки 128 человек. Всего коронавирус преодолели 25 тыс. 210 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 284, Днепровском – 272, Деснянском районе – 194 случая», - добавил мэр.

Мэр также сообщил, что в целом в столице для приема больных COVID-19 подготовлено более 4,8 тыс. коек в коммунальных медучреждениях.

Он также добавил, что на сегодняшний день уже 2 тыс. 117 коек оборудованы подачей кислорода, в частности 1523 - с централизованной подачей, и 594 - с кислородными концентраторами. «На увеличение койко-мест с подачей кислорода город выделил почти 31 млн гривен. Это средства на капитальный ремонт систем кислородоснабжения. Еще более 5,5 миллиона предусмотрели на закупку кислородных концентраторов», - отметил городской голова.

По его словам, столице на ремонты систем кислородоснабжения и закупку концентраторов должны выделить из госбюджета более 64 млн грн. Из этой суммы Департамент здравоохранения КГГА уже получил почти 30 млн грн.

«За счет денег города и госбюджета до конца года планируется увеличить количество коек с поставкой кислорода до более 3,5 тысячи. Это 80 процентов коечного фонда, определенного для приема больных COVID-19», - подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине было зарегистрировано 8 тыс. 641 новый случай COVID-19. За все время пандемии в стране зафиксировано 821 тыс. 947 инфицированных коронавирусом, скончались 13 тыс. 733 лица.

Коронавирус: важно знать каждому

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая