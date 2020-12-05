В Киеве за минувшие сутки выявили 1 тыс. 541 больного COVID-19, умерли 15 человек.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.
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Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1 тыс. 410 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 78 тыс. 291.
Вчера заболели 874 женщины в возрасте от 19 до 100 лет, 566 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 44 девочки от 7 до 17 лет и 57 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.
Заболели в том числе и 57 медиков.
В больницы за прошедшие сутки госпитализировали 113 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице за сутки 523 человека. Всего коронавирус преодолели 25 тыс. 108 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 283, в Дарницком - 253 и в Деснянском районе - 239 случаев.
Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки выявлено 13 тыс. 825 новых больных COVID-19. За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 801 тыс. 716 человек; умерли 13 тыс. 421 лицо.
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