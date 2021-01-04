В Киеве за минувшие сутки обнаружили 504 больных COVID-19.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"14 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1977 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 113523", - отметил Кличко.
Читайте такжеПандемия COVID-19: суточный показатель инфицирования коронавирусом в Украине самый низкий за последние три месяцаСогласно его информации, за минувшие сутки заболели 288 женщин, 183 мужчины, 33 ребенка. Заболел, в частности, 31 медик.
В больницы были госпитализированы 44 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 192, в Днепровском -84 и в Соломенском - 51", - сообщил Кличко.
По его данным, выздоровели за сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40354 жителя столицы.
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