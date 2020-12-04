Всего в Киеве подтверждено 76 750 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 4 декабря в Киеве зафиксировано 1 374 новых случая коронавируса за сутки. Это на 10 случаев больше, чем 3 декабря (1 364 инфицированных).

Читайте также"Никаких результатов": в Киеве заявили о неэффективности карантина выходного дняВсего в Киеве подтверждено 76 750 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 24 585 человек (310 за сутки), умерли 1 395 человек (26 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 41 415 случаев COVID-19 (988 новых случаев за сутки). С начала эпидемии выздоровели 14 648 человек (750 за сутки), умерли 727 человек (восемь за сутки).

Коронавирус в Украине и Киеве: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко