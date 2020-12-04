По состоянию на утро 4 декабря в Киеве зафиксировано 1 374 новых случая коронавируса за сутки. Это на 10 случаев больше, чем 3 декабря (1 364 инфицированных).
Читайте также"Никаких результатов": в Киеве заявили о неэффективности карантина выходного дняВсего в Киеве подтверждено 76 750 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве выздоровели 24 585 человек (310 за сутки), умерли 1 395 человек (26 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 41 415 случаев COVID-19 (988 новых случаев за сутки). С начала эпидемии выздоровели 14 648 человек (750 за сутки), умерли 727 человек (восемь за сутки).
Коронавирус в Украине и Киеве: что известно
- В стационарах Киева в тяжелом состоянии находятся более 850 больных COVID-19
- До конца 2021 года можно будет вакцинировать от COVID-19 всех желающих украинцев – СНБО
- В Украине за сутки COVID-19 заболели более 15 тысяч человек
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