Отмечается, что в Украине продолжает сокращаться заполненности больничных коек для инфицированных коронавирусом.

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 323,7 на 100 тысяч населения. Это более чем в 8 раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Наихудшая ситуация наблюдается в Запорожской (559,3), Николаевской (503,1) и Киеве (499,1). Наилучшая ситуация - в Кировоградской (100,5), Закарпатской (120,9) и Винницкой (141,7) областях.

Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для инфицированных коронавирусом. По состоянию на 31 декабря в стране заняты 36,3% коек. Единственным регионом, где занято более половины коек, является Николаевская область (50,2%). В Киеве заполнены 44,1% больничных мест. Всего в стране введено уже 65 429 коек.

Коронавирус в Украине: что известно

В Украине за минувшие сутки обнаружили 9699 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Киевской, Запорожской и Харьковской областях. При этом выздоровели 11,8 тысячи пациентов.

Согласно прогнозам НАН в период новогодних праздников заболеваемость COVID-19 в Украине снизится до 4 тысяч новых случаев в сутки.

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Автор: УНИАН