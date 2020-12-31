В Киеве за суткивыявили более 1,3 тыс. больных COVID-19, 22 человека умерли.
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в своем в Телеграм-канале.
Читайте такжеС начала пандемии в Украине от коронавируса уже выздоровели более 700 тысяч человек
"Всего за период пандемии в столице 1 тыс. 919 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 111 тыс. 471", - отметил он.
Среди выявленных за прошедшие сутки больных 743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет и 536 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, а также 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 1 до 16 лет.
В том числе заболел 51 медик.
В больницы столицы за сутки были госпитализированы 79 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Святошинском районе - 302, Дарницком - 195 и Соломенском - 174.
По данным Кличко, выздоровели за сутки 547 человек, а всего коронавирусную болезнь преодолели 39 тыс. 403 жителя Киева.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Пропало обоняние - верный симптом коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram