За сутки в Украине подтвердили 9,6 тысячи новых случаев инфицирования COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9699 человек, зафиксировано 209 летальных случаев, 11 803 пациента выздоровели.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Читайте такжеУкраина закупит 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19За сутки в Украине госпитализировали 2704 человека.

Лаборатории за сутки осуществили 58 547 тестирований, в том числе 38 932 — методом ПЦР и 19 615 — методом ИФА.

С начала пандемии в стране выявили 1 055 047 случаев COVID-19, 709 993 человек выздоровели, 18 533 человек умерли.

За все время провели 5 585 615 ПЦР-тестов.

Ситуация в некоторых регионах остается сложной, наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрирована в г. Киев (1 332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко