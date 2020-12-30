Всего коронавирус унес жизни 1897 киевлян.

По состоянию на 30 декабря в Киеве зарегистрирован 1131 новый случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщает мэр города Киев Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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"Друзья! Еще 1131 больных коронавирусом обнаружили в столице за минувшие сутки. Умерли 22 человека", - говорится в сообщении.

Среди новых случаев: 659 женщин в возрасте от 19 до 91 года; 414 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет; 21 девочка от 2 до 17 лет; 37 мальчиков от 1 до 17 лет; 35 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 839 человек. Всего коронавирус преодолели 38 856 жителей Киева.

Общее число случаев СOVID-19 В Киеве со времени начала пандемии достигло 110 139. Из них 1897 - летальных.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 220, в Днепровском — 188. И в Деснянском районе — 138 случаев.

Коронавирус в Украине 30 декабря - статистика

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7986 человек, в том числе у 272 детей и 453 медработников. Зафиксировано 243 летальных случая.

За сутки выздоровело рекордное количество пациентов с начала пандемии - 16 355.

В больницы госпитализировали 2 925 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 1 045 348 случаев заражения коронавирусом, 698 190 человек выздоровели, летальных исходов — 18 324.

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Автор: Виктория Гордиенко