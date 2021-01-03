За прошедшие сутки COVID-19 заболели 11 детей и 50 медиков, а в больницы столицы госпитализировали 46 пациентов.

В столице за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 370 киевлян, умер от осложнений болезни 21 человек.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале.

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"Еще 370 больных коронавирусом выявили в столице за прошедшие сутки. Умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 1963 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 11319", - отметил он.

По словам Кличко, за минувшие сутки COVID-19 заболели 11 детей и 50 медиков, а в больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 181 человек.

Всего коронавирус преодолели 40234 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Дарницком (110), Днепровском (52) и Деснянском (46) районах.

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Автор: Антонина Доломанжи