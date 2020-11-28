В Киеве за минувшие сутки, 27 ноября, зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса – 1739 человек, 15 человек скончались.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.
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"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1739 больных коронавирусом. Умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 1268 киевлян", - написал он.
В том числе вчера заболели 924 женщины, 683 мужчины, 60 девочек и 72 мальчика.
Также COVID-19 вчера заболели 79 столичных медиков.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки выявили в Деснянском районе - 349, в Святошинском - 234, а также в Соломенском районе - 207.
Кличко отметил, что в больницы за прошедшие сутки госпитализировали 112 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
При этом вчера после COVID-19 выздоровели 346 жителей столицы.
По словам Кличко, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 67 тыс. 278, выздоровели 346 человек. С начала пандемии коронавирус преодолели 22 тыс. 663 жители Киева.
Коронавирус в Украине и Киеве: что известно
- С начала пандемии в Украине COVID-19 заболел 709701 человек умерли 12093. Вчера было обнаружено 16294 новых больных.
26 ноября в Киеве был зафиксирован предыдущий антирекорд по количеству новых случаев заболевания - коронавирус обнаружили у 1520 киевлян, 26 больных умерли.
По числу подтвержденных случаев коронавируса 26 ноября Украина занимает 9 место среди других стран мира.
- В стационарах Киева в тяжелом состоянии находятся более 850 больных COVID-19
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