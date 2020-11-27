За все время пандемии в Украине заболело 693 407 человек.

В Украине обнаружили значительный прирост новых случаев коронавируса - 16 218 в сутки. За вчера выздоровели 8 843 человек и 192 - умерли. Также за вчера госпитализировали более 2 тысяч зараженных коронавирусом.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее за сутки заболел 15331 человек.

Он сообщил, что за минувшие сутки сделали 72 789 тестирований на COVID-19, в том числе 46 005 ПЦР-тестов и 26 784 ИФА-тестов.

С начала пандемии в Украине подтвердили 693407 случаев коронавирус, из них 326238 выздоровлений, 11909 летальных случаев и 4419791 ПЦР-тестирования.

Вспышка коронавируса обнаружили в Днепропетровской области - 1 773 новых заражений. Сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (+1520), Запорожской (+1003), Киевской (+994) и Одесской (+966) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун сроком не менее трех недель, который надо ввести в ближайшее время.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: Виктория Гордиенко