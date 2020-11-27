В целом на сегодняшний день в больницах столицы помощь получают 2088 больных COVID-19.

В тяжелом состоянии в стационарах киевских больниц сегодня находятся более 850 больных COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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По его информации, всего в стационарах медицинских учреждений города сегодня лечатся 2 тыс. 88 больных COVID-19, из них 31 ребенок.

«В тяжелом состоянии находятся 858 пациентов. Кислородную поддержку получают 1 тыс. 233 человека. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных», - заявил Кличко.

В целом в Украине загруженность больничных коек для пациентов с подтвержденным COVID-19 и с подозрениями на эту болезнь за последние 5 дней (на 26 ноября) составляет 49,9%. Об этом свидетельствуют данные индикаторных показателей Минздрава для определения регионов со значительным распространением COVID-19.

Отдельно в Киеве заполненность составляет 54,4%.

Наибольший уровень загруженности в Полтавской области - 71,3%, в Николаевской - 64,6%, в Черниговской - 63,5%, в Запорожской - 62,4%, в Волынской - 62,4%, в Кировоградской - 58,6%, в Киевской - 56,4%, в Черкасской - 56,3%.

Меньше всего заполнены больничные койки в Херсонской (18,9%), Луганской (26,8%), Тернопольской (38,4%), Житомирской (43,3%) и Сумской (44,4%) областях.

Всего для приема больных введено уже 55 тыс. 886 коек.

Всего в Украине заболеваемость COVID-19 находится на уровне 474,6 на 100 тысяч населения при норме в 40. Количество проведенных тестирований - более 160 на 100 тысяч населения.

Коронавирус в Украине и Киеве: что известно

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Автор: Инна Андалицкая