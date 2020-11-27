Всего в Киеве подтверждено 65539 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 27 ноября в Киеве зафиксировано 1520 новых случаев коронавируса за сутки.

Такого рекордно большого количества инфицированных в столице еще не было. Это на 121 случай больше, чем 26 ноября (1 399 инфицированных).

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Всего в Киеве подтверждено 65539 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 22317 людей (375 за сутки), умерли 1253 человека (26 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 35235 случаев COVID-19 (994 новых случая за сутки). С начала эпидемии выздоровели 12096 человек (243 за сутки), умерли 667 человек (15 за сутки).

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали новый антирекорд - 16218 новых случаев COVID-19.

Коронавирус в Киеве и Украине: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко