Больше всего случаев зафиксировано в Деснянском районе - 250, в Святошинском - 202, в Соломенском районе - 179.

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 1,4 тыс. человек, 31 больной умер.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Телеграм-канале.

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"Еще 1399 больных выявили в столице за прошедшие сутки. Умер 31 человек. Всего коронавирус унес жизни 1227 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 64 тысячи 019", - заявил Кличко.

Среди новых больных 809 женщин в возрасте от 19 до 98 лет, 502 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, а также 45 девочек в возрасте от 9 месяцев до 17 лет и 43 мальчика в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Заболели, в том числе 65 медиков.

В больницы были госпитализированы 107 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 505 человек. Всего коронавирус преодолели 21 тысячи 942 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 250, в Святошинском - 202, в Соломенском районе - 179 случаев.

Коронавирус в Киеве: что известно

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Автор: Инна Андалицкая