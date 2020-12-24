На сегодня активными больными остаются почти 370 тысяч украинцев.

По состоянию на утро 24 декабря за сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 490 человек, зафиксировано 223 летальных случая, 15 575 пациентов выздоровели, госпитализированы – 2 721 человек. С начала пандемии заразились более миллиона человек.

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Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 001 132 человека, из них 631 435 выздоровели, летальных исходов — 17 395.

Активными больными остаются 369 697 пациентов.

Общее количество инфицированных в Украине превысила отметку в миллион почти спустя десять месяцев после зафиксированного первого случая COVID-19 в стране. Министерство здравоохранения сообщило о нем 3 марта, заболел мужчина из Черновцов. Он вернулся из путешествия по Италии.

Среди заболевших COVID-19 за вчера 488 детей и 445 медработников.

Всего за сутки было проведено 66 358 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 42 132, методом ИФА - 24 226.

Больше всего заражений в Киеве (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко