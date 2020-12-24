Больше всего случаев коронавирусного заболевания выявлено в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах столицы.

В Киеве за сутки выявлено более 1,3 тысячи новых случаев COVID-19, от осложнений умерли 23 человека.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

Читайте такжеВ Украине количество подтвержденных случаев COVID-19 превысило миллион

«В Киеве не уменьшается число больных коронавирусом. Еще 1 тыс. 377 инфицированных выявили за минувшие сутки. 23 больных умерли. Всего за период пандемии в столице 1 тыс. 802 летальных случая от коронавируса», - отметил мэр.

По его данным, подтвержденных случаев заболевания в городе всего уже 105 тыс. 040.

Среди выявленных за минувшие сутки больных 796 женщин в возрасте от 18 до 87 лет и 530 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, а также 29 девочек - от 2 до 17 лет и 22 мальчика - от 10 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 36 медиков.

В больницы столицы госпитализировали за минувшие сутки 69 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 833 человека. Всего коронавирус преодолел 35 тыс. 761 житель Киева.

«Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком - 275, Днепровском - 212 и в Деснянском районах - 200 случаев», - добавил Кличко.

Коронавирус: важно знать каждому

В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1895 больных коронавирусом. Из них 12 детей. 1140 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1313 человек. Под аппаратами ИВЛ - 20 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева - более 48%.

Только мобильные бригады медиков за сутки отобрали у пациентов дома 1905 образцов биоматериала для анализа на COVID-19. Всего с начала работы мобильных бригад отобрано 179 375 образцов.

Коронавирус в Украине и Киеве: что стоит знать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая