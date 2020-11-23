С начала пандемии в стране от осложнений вследствие COVID-19 умерли более 11 тысяч человек.

В Украине за сутки зафиксировано 10945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли - 124 человека.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Читайте такжеМинздрав будет требовать введения полного локдауна при 30 тысячах случаев коронавируса в сутки

"10945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников", - написал он.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1165 человек; летальных случаев - 124; выздоровели - 4143 человека; проведено тестирований за сутки - 28374 (в том числе методом ПЦР - 25253, методом ИФА - 3121).

За все время пандемии в Украине заболели - 635689 человек; выздоровели - 291060 человек; летальных исходов - 11075; проведение ПЦР-тестирования - 4243600.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Отметим, по сравнению с предыдущими сутками в Украине зафиксировали более чем на тысячу новых случаев COVID-19 меньше. Днем ранее подтвердили 12079 новых заражений.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров