В Украине за сутки зафиксировано 10945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли - 124 человека.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Читайте такжеМинздрав будет требовать введения полного локдауна при 30 тысячах случаев коронавируса в сутки
"10945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников", - написал он.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 1165 человек; летальных случаев - 124; выздоровели - 4143 человека; проведено тестирований за сутки - 28374 (в том числе методом ПЦР - 25253, методом ИФА - 3121).
За все время пандемии в Украине заболели - 635689 человек; выздоровели - 291060 человек; летальных исходов - 11075; проведение ПЦР-тестирования - 4243600.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.
Отметим, по сравнению с предыдущими сутками в Украине зафиксировали более чем на тысячу новых случаев COVID-19 меньше. Днем ранее подтвердили 12079 новых заражений.
Коронавирус в Украине: что известно
- Ситуация с COVID-19 в Украине обостряется: заканчиваются койки для инфицированных и есть проблемы с кислородом
- "Трупы будут в приемных отделениях": специалист рассказал, что произойдет, если в Украине ежедневно будет до 20 тысяч больных на коронавирус
- Коронавирус может спровоцировать вспышку еще одного заболевания - прогноз
- "Медики болеют во второй раз": врач рассказал о критической ситуации в сфере здравоохранения из-за коронавируса
- Что делать пациентам, которые переболели на коронавирус: врач дала важные советы
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram