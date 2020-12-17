По состоянию на 17 декабря в Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось до 931 751.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 12047 случаев COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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"12047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников», - заявил он.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2997 человек; летальных случаев - 252; выздоровевших - 12939 человек.

В Украине третий день подряд количество выздоровевших превышает число заболевших за сутки. Показатель заболеваемости держится на высоком уровне.

Больше всего заражений обнаружили в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за вчера было проведено 65 561 тестирование на коронавирус. Из них методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828.

С начала пандемии в Украине заразились 931 751 человек, умерли - 15 996 (+252), выздоровели - 548 356. Активными больными остаются 383 395 пациентов.

Всего с начала пандемии было проведено ПЦР-тестирований - 5 млн 167 тыс. 122.

Напомним, в Украине с начала пандемии COVID-19 повторно заболели более 2 тысяч человек.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Юлия Янкевич