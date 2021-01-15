За сутки сделали 49 596 тестов на коронавирус. Больше всего новых заражений в Киеве и Донецкой области.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8199 человек, зафиксировано 166 летальных случаев, 10 328 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 2152 человека. Среди новых больных - 236 детей и 315 медработников.

За сутки количество выздоровевших вновь превысило число заболевших. Такая динамика наблюдается последние семь дней.

Лаборатории за сутки провели 49 596 тестов: в том числе 30 225 методом ПЦР и 19 371 методом ИФА. С марта 2020 года у нас провели 5 905 076 ПЦР-тестов.

Больше всего новых подтвержденных случаев в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в Украине подтвердили 1 146 963 случаев инфицирования. Из них 847 391 пациент выздоровел и 20 542 умерли от осложнений коронавирусной болезни.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко