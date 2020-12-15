Выздоровели за минувшие сутки 646 человек.

В Киеве за минувшие сутки выявили более 1,5 тыс. больных COVID-19, 13 человек умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

«Еще 1 559 больных коронавирусом выявили в столице за минувшие сутки. Умерли 13 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 610 киевлян», - отметил городской голова.

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Он сообщил, что подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 93 тыс. 302.

В числе выявленных за минувшие сутки больных: 837 женщин в возрасте от 18 до 91 лет и 618 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, а также 46 девочек от 1 месяца до 17 лет и 58 мальчиков от 3 до 17 лет. Заболели, в том числе, 43 медика.

В больницы столицы госпитализировали за сутки 75 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Дарницком районе - 358, в Днепровском - 280 и в Деснянском районе - 176 случаев», - сообщил мэр.

Согласно информации Кличко, выздоровели за минувшие сутки 646 человек. Всего коронавирус преодолели 29 тыс. 550 жителей Киева.

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Автор: Инна Андалицкая