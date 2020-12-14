Больше всего инфицированных - в Дарницком, Днепровском и Подольском районах.

За прошедшие сутки в Киеве выявили 605 больных COVID-19.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 605. 13 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1 тыс. 597 киевлян», - написал мэр.

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Он отметил, что подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 91 тыс. 743.

В числе выявленных за прошедшие сутки больных: 331 женщина в возрасте от 19 до 91 года, 218 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, а также 29 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 27 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 20 медиков.

Кличко сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 46 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 87 человек. Всего коронавирус преодолели 28 тыс. 904 жители Киева.

«Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки выявили в Дарницком районе - 278, в Днепровском - 138 и в Подольском районе - 45 случаев», - добавил мэр.

Также он сообщил, что в столичных больницах на сегодняшний день находятся 2 тыс. 083 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе 16 детей. Также в стационарах находятся еще 418 пациентов - с подозрением на заболевание, среди них - 4 ребенка.

«В тяжелом состоянии 1 тыс. 324 пациента. В отделениях интенсивной реанимации находятся 239 больных. 34 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кислородную поддержку получают 1 тыс. 477 больных», - отметил Кличко.

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Автор: Инна Андалицкая