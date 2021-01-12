Общее количество выздоровевших после коронавирусной инфекции в Украине с начала пандемии превысило 800 тысяч человек.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5116 человек, зафиксировано 184 летальных случая, 15 951 пациент выздоровел.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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За 12 января коронавирус обнаружили у 131 ребенка и 309 медицинских работников, госпитализировали 1 092 людей.

Лаборатории осуществили 41 682 тестирования, в том числе 23 873 — методом ПЦР и 17 809 — методом ИФА. За все время в Украине сделали более 5,8 млн ПЦР-исследований.

За сутки в Украине выздоровело почти втрое больше людей, чем заразилось. Суточный показатель заболеваемости держится на одном уровне пятый день подряд.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 124 430 человек, из них 812 368 выздоровели, летальных исходов — 20 019.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко