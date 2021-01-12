Наибольшее количество инфицированных коронавирусом вчера было выявлено в Киеве и еще четырех регионах.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5116 человек, зафиксировано 184 летальных случая, 15 951 пациент выздоровел.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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За 12 января коронавирус обнаружили у 131 ребенка и 309 медицинских работников, госпитализировали 1 092 людей.

Лаборатории осуществили 41 682 тестирования, в том числе 23 873 — методом ПЦР и 17 809 — методом ИФА. За все время в Украине сделали более 5,8 млн ПЦР-исследований.

За сутки в Украине выздоровело почти втрое больше людей, чем заразилось. Суточный показатель заболеваемости держится на одном уровне пятый день подряд.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 124 430 человек, из них 812 368 выздоровели, летальных исходов — 20 019.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве: статистика на 12 января 2021

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у почти 900 человек, 26 больных умерли. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил на своем сайте.

«В Киеве за минувшие сутки - 898 больных коронавирусом. 26 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2115 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 118 486", - отметил Кличко.

Среди выявленных прошедшие сутки больных: 497 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 364 мужчины в возрасте от 18 до 81 лет, а также 17 девочек и 20 мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет. Заболели, в частности, 22 медика.

В больницы были госпитализированы 62 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 534 человека. Всего коронавирус преодолели 43 тыс. 980 жителей столицы.

По информации мэра, за минувшие сутки больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 197, в Дарницком – 161, и в Святошинском районе - 112 случаев.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

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Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая