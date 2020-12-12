С начала пандемии коронавирус унес жизни 1 тыс. 574 киевлян.

В Киеве за сутки выявлено 1 696 новых больных COVID-19, умерли 23 человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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«Еще 1 тыс. 696 больных коронавирусом выявили в столице за минувшие сутки. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 тыс. 574 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в Киеве уже 90 тыс. 013», - отметил мэр.

Вчера заболевание выявлено у 933 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 639 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, у 71 девочки от 1 до 17 лет и 53 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 57 медиков.

В больницы были госпитализированы 98 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 859 человек. Всего коронавирус преодолели 28 тыс. 628 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Деснянском районе - 421, в Соломенском – 250 и в Дарницком - 248 случаев.

Коронавирус в Киеве: что известно

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Автор: Виктория Токарева