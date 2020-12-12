В Киеве за сутки выявлено 1 696 новых больных COVID-19, умерли 23 человека.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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«Еще 1 тыс. 696 больных коронавирусом выявили в столице за минувшие сутки. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 тыс. 574 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в Киеве уже 90 тыс. 013», - отметил мэр.
Вчера заболевание выявлено у 933 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 639 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, у 71 девочки от 1 до 17 лет и 53 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.
Заболели в том числе и 57 медиков.
В больницы были госпитализированы 98 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 859 человек. Всего коронавирус преодолели 28 тыс. 628 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Деснянском районе - 421, в Соломенском – 250 и в Дарницком - 248 случаев.
Коронавирус в Киеве: что известно
- В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 12811 новых случаев COVID-19, умерли 243 человека. С начала пандемии в стране на COVID-19 заболели 885039 человек; умерли 14998.
- Вместе с тем в Украине впервые за сутки госпитализировали более трех тысяч человек. При этом несколько дней подряд выздоравливает больше людей, чем выявляют новых больных.
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