Больше всего случаев заболевания за сутки выявили в Дарницком, Святошинском и Шевченковском районах.

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили более чем у 370 человек, 12 заболевших скончались.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграмм- канали.

Читайте такжеВ Киеве за сутки выявили четыре сотни новых больных коронавирусом

«Еще 371 больного коронавирусом выявили в столице за минувшие сутки. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 2089 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 117 тыс. 588», - отметил он.

Среди выявленных за минувшие сутки больных коронавирусом: 202 женщины в возрасте от 20 до 82 лет, 154 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет, а также 8 девочек от 1 месяца до 16 лет и 7 мальчиков от 7 до 17 лет.

Заболели в том числе 6 медиков.

В больницы Киева были госпитализированы 32 больных, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 43 тыс. 446 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Дарницком районе - 129, Святошинском и Шевченковском районах - по 45 и Днепровском - 39 случаев.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая