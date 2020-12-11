Всего в Киеве подтверждено 88 317 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 11 декабря в Киеве зафиксировано 1 880 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 19 случаев меньше, чем 10 декабря (1 899 инфицированных).

Всего в Киеве подтверждено 88 317 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 27 769 человек (922 за сутки), умер 1 551 человек (26 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 46 998 случаев COVID-19 (787 новых случаев за сутки). С начала эпидемии выздоровели 18 864 человек (594 за сутки), умерли 805 человек (16 за сутки).

Отметим, за прошедшие сутки в Киеве зафиксировали рекорд по количеству инфицированных коронавирусом - 1 899 случаев COVID-19 по состоянию на 10 декабря.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: Виктория Гордиенко