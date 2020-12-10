По состоянию на утро 10 декабря в Киеве зафиксировано 1 899 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 171 случай больше, чем 9 декабря (1 728 инфицированных).
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Всего в Киеве подтверждено 86 437 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве выздоровели 26 847 человек (444 за сутки), умерли 1 525 человек (27 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 46 211 случаев COVID-19 (714 новых случаев за сутки). С начала эпидемии выздоровели 18 270 человек (794 за сутки), умерли 789 человек (9 за сутки).
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