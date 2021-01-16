Эксперт дал рекомендации любителям здорового питания.

Диетолог Александр Кущ рассказал, как правильно употреблять копченую рыбу и кому она вредна.

Свои советы он дал в эфире телеканала "Украина 24".

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"Если мы говорим о рыбе как источнике белка, то все качества рыбы сохраняются - калории, количество белка, на это сам процесс копчения не влияет. Единственное, чего надо бояться любителям здорового питания - что копченая рыба, как и все продукты с усиленным вкусом, усваивается лучше, и есть риск съесть больше", - сказал диетолог.

Эксперт отметил также, что копченая рыба "часто употребляется с алкоголем, пивом, поэтому есть риск набрать несколько лишних килограммов".

"Каких-то четких дозировок копченой рыбы нет, мы отталкиваемся от количества тех вредных веществ, которые в ней содержатся, но их точно определить, до миллиграмма, очень сложно. Я бы не рекомендовал съедать более 200 граммов такой продукции за раз, но суточной дозы как таковой нет", - пояснил он.

Кущ не рекомендовал употреблять копченую рыбу детям до 5 лет "из-за угрозы паразитарных инвазий, из-за коптильной жидкости, которая содержит опасные смолы".

Также диетолог добавил, что рыба хорошо сочетается с гарниром, крупами, крахмалистыми продуктами, овощами.

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Автор: УНИАН