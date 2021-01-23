Доктор дал практические советы, как определить, высок ли риск заражения коронавирусом в том или ином помещении.

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что риск заразиться COVID-19 значительно возростает в местах скопления большого количества людей и плохой вентиляцией воздуха. В то же время, он считает, что можно снизить риск заражения, если правильно определить концентрацию CO2 в том или ином помещении.

Как это сделать доктор объяснил в своем новом видео на YouTube-канале.

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По словам Комаровского, определить уровень углекислого газа в помещении сегодня достаточно просто имея специальные устройства и приборы.

"Как выяснить, что нет нормальной вентиляции? Это сделать очень просто. Следы пребывания человека в любом помещении - это концентрация СО2 (углекислого газа) в помещении. Если в помещении высокая концентрация СО2, значит это место потенциально опасное. Не надо туда ходить - там можно заразиться!" - призвал доктор.

Он акцентировал, что специальные датчики, измеряющие уровень СО2 в воздухе (когда люди выдыхают), можно устанавливать и в доме, и на работе. Уровень углекислого газа измеряется в миллионных долях (ppm - parts per million).

Также Комаровский посоветовал обращать внимание на свои ощущения. Так как при увеличении уровня СО2 человек может ощущать сонливость и утомляемость.

Доктор напомнил о нормах уровня СО2. Так, на улице в среднем в воздухе норма - 400 ppm; в помещениях идеальный показатель до 600. Если последний подымается выше 1500 ppm - лучше не заходить, советует врач.

"Уже 2-3 тысяч ppm влияет на здоровье", - говорит Комаровский.

Также, Евгений Комаровский уверяет, что мутированная форма коронавируса, выявлена в ряде стран, в частности в Британии, не влияет на эффективность COVID-вакцины.

Коронавирус: советы Комаровского

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Автор: Виктория Гордиенко