По словам врача, коронавирус постоянно мутирует.

Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса не повлияет на эффективность имеющихся вакцин, убежден врач и блогер Евгений Комаровский.

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Такое мнение он высказал в своем видеоблоге. По словам врача, вирус постоянно мутирует. Пока нет никаких данных о том, что новый штамм может представлять особую опасность.

"Главный вопрос: повлияет ли мутация на эффективность вакцины? Нет, не повлияет", - сказал Комаровский.

Врач, кроме того, не понимает, почему обнаружение новой мутации стало поводом для изоляции Великобритании. Ведь известно, что «британский штамм» уже обнаружили на континенте. Более того, специалисты говорят о нем чуть ли не с сентября.

"Напрашивается грустные мысли о том, что коронавирус - коронавирусом, а политика – политикой... как я много раз повторял, все коронавирусные решения не столько медицинские, сколько политические», - указал Комаровский.

Врач также отметил, что в последнее время в Украине ситуация с распространением COVID-19 стабилизировалась. В больницах находится много людей, однако их количество не увеличивается.

Новый штамм коронавируса: что известно

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления нового штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть гораздо опаснее чем известный ученым вариант.

20 декабря Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия и Германия временно отменили все авиарейсы из Великобритании.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобритании, Дании, Нидерландов и Австралии, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавирус.

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Автор: Дмитрий Захаров