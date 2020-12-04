Кроме того, врач упомянул о том, что в самом начале пандемии люди боялись получать посылки из Китая, есть бананы, а некоторые даже верили, что вирус нам занесли инопланетяне.

Врач-педиатр Евгений Комаровский раскритиковал народные методы борьбы с коронавирусом, которые не имеют ничего общего с леченем болезни.

Читайте такжеДоктор Комаровский рассказал об уникальной особенности коронавируса (видео)Врач отметил в интервью Politeka Online, что люди, дающие такие советы, имеют "пещерный уровень" знаний. Педиатр рассказал, что часто получает письма с нелепыми советами, в которые многие продолжают верить, передает РБК-Украина.

"Я получил два письма о том, что надо смазывать нос ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле. И это очень помогает. А тема дышать над спиртом, над самогонкой - это вообще маст-хэв, без этого вообще никак", - возмутился Комаровский.

Кроме того, врач упомянул о том, что в самом начале пандемии люди боялись получать посылки из Китая, есть бананы, а некоторые даже верили, что вирус нам занесли инопланетяне.

Комаровский также напомнил, что люди часто скупают в аптеках не только бесполезные лекарства, но и такие, которые могут потенциально навредить.

Врач порекомендовал чаще проветривать помещение, поскольку тяжесть болезни зависит от количества вируса, попавшего в ваш организм. А потоки воздуха "разгоняют" вирус.

Кроме этого, педиатр добавил, что чрезмерное внимание к коронавирусу провоцирует другие проблемы. "Сколько уже случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора. Вот так вот опосредованно коронавирус погубит здоровье. То есть это и не будет напрямую связано с ним", - говорит он.

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Автор: УНИАН