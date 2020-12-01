Позвонить в колокол сможет каждый, кто придет почтить память погибших.

Колокол Достоинства открывают в столице, на Аллее Небесной Сотни.

Читайте такжеДиректор музея Революции Достоинства заявил, что его вызвали на допросОб этом идет речь в сюжете ТСН.

Для установления памятника на месте расстрелов 2014 выбрали 1 декабря.

Историки говорят, что именно в этот день Майдан перерос в революцию достоинства. Потому что после избиения студентов 29 декабря на улицы вышел почти миллион протестующих.

Колокол весит 70 килограмм. В него будут бить в дни рождения каждого из героев Небесной сотни столько раз, сколько было человеку на момент гибели.

Также позвонить в колокол сможет каждый, кто придет почтить память погибших.

Небесная Сотня

21 ноября 2013 года в Украине началась уже третья по счету настоящая революция. Она длилась 94 дня и стала самой кровавой в истории независимой Украины.

Участие в этих событиях приняли до 4 миллионов украинцев. Первый майдановец умер после избиения беркутом 22 декабря. Еще трое погибли в конце января на Грушевского. Самые кровавые бои начались 18 февраля и продолжались несколько дней.

По состоянию на март 2014 года Небесная Сотня - это 105 украинцев. Все 13 погибших правоохранителей погибли с 18 до 20 февраля.

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Автор: УНИАН