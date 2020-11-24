Административный протокол составляется на месте и человек обязан оплатить.

В Украине за первые четыре дня действия новых штрафов в отношении отсутствия медицинской маски в общественных местах сотрудники полиции оштрафовали более двух тысяч нарушителей.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Иван Варченко. Он отметил, что административный протокол составляется на месте и человек обязан оплатить.

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"Что касается новых юридических обстоятельств, которые появились в связи с новой нормой кодекса Украины об административных правонарушениях и касаются физических лиц, штраф от 170 до 255 грн налагается на месте, административный протокол тут же составляется на месте и человек обязан его оплатить", - сказал он.

Как отметил советник Авакова, людей, которые отказываются платить, ожидают неприятности:

"Далее исполнительное производство, проблемы для человека за неуплаченный штраф могут быть в связи с работой по этому исполнительному производству, когда человек не будет иметь возможности воспользоваться какими-то привилегиями и возможностями и все такое".

Варченко уточнил, что за четыре дня действия новой статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях составлено около 2200 таких административных протоколов.

"Это значительно больше, чем складывалось до сих пор. Мы понимаем, что на самом деле эти штрафы могут быть действенным средством. Хотя мы исходим из того, что полиция проводит прежде всего разъяснительную работу, объясняя людям, что надо надевать маски. Только в случае дерзкого отказа соблюдать нормы законов и административных актов, налагается штраф",- добавил советник главы МВД.

Штрафы за неношение масок в Украине

19 ноября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 6 ноября закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19, которым вводятся штрафы за неношение масок в общественных местах.

За пребывание в общественных зданиях, в транспорте во время действия карантина без респираторов или масок, закрывающих нос и рот, грозит штраф до 255 грн.

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Автор: Андрей Василюк