По информации СМИ, вариант с локдауном на две недели отклонили.

В Кабинете министров Украины согласовали дату введения локдауна – жесткий карантин будет действовать с 23 декабря по 15 января.

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Об этом со ссылкой на источник в Кабмине сообщает «Сегодня».

"Вариант на две недели отклонили. Остановились на датах с 23 декабря по 15 января. Подробности будут уже в эту среду", – заявил собеседник журналистов.

Источник также прокомментировал информацию о якобы подготовке Кабмином «интеллектуального локдауна». О нем сообщал глава парламентской фракции СН Давид Арахамия.

"Возможно, Арахамия имел в виду, что поддержку на время карантина и быстрой реакции на изменения", – предположил собеседник журналистов в правительстве.

Локдаун в Украине: что известно

29 ноября народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил в Telegram, что Кабинет министров планирует ввести в Украине полный локдаун с 24 декабря по 15 января.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что вероятность полного локдауна в Украине составляет 90%.

По его словам, в правительстве рассматривают новый формат локдауна. "Правительство заявляет о каком-то интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе и общественный транспорт и т.д.», - сказал он в эфире канала "Украина 24". Также Арахамия не исключил, что локдаун могут ввести на новогодние праздники.

Сегодня, 30 ноября, во время Согласительного совета Корниенко высказал мнение, что на Часе вопросов к правительству в парламенте необходимо заслушать министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в частности, о возможных вариантах по локдауну.

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Автор: Дмитрий Захаров