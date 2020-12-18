Первые вакцины ожидаются уже в феврале и для этого ведутся переговоры непосредственно с производителями вакцин и с руководством страны, где такие вакцины будут производиться или уже законтрактованы.

Украина ожидает первые вакцины коронавирусной болезни от COVID-19 в феврале, в марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

По его словам, первые вакцины ожидаются уже в феврале и для этого ведутся переговоры непосредственно с производителями вакцин и с руководством страны, где такие вакцины будут производиться или уже законтрактованы.

"В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX. Средства на закупку вакцины заложены в госбюджет", - добавил Шмигаль.

План вакцинации от коронавируса в Украине

Сегодня, 18 декабря, Шмыгаль проинформировал, что Национальный план вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 будет утвержден на следующей неделе.

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Автор: Леся Лещенко