Глава государства поставил задачу Степанову получить вакцину до конца зимы.

Вакцинация украинцев от коронавируса станет испытанием для министра здравоохранения Максима Степанова и позволит поставить оценку его работе.

Об этом в интервью журналу «Фокус» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, Степанов – «самый крепкий» из всех предыдущих руководителей Минздрава.

«Вакцинация. Полагаю, это будет самый сложный вызов для министра Степанова. Потому что мы не входим в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину. И вот тут оказывается – министр или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину, и так все будет нормально, и так будут большие доплаты врачам, ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке. Это и есть проверка", - сказал он.

Также Зеленский добавил, что поставил задачу Степанову получить вакцину до конца зимы.

«Результат мы с вами увидим в феврале и марте следующего года. Я поставил ему задачу: мы должны получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале», - сказал он.

Также президент выразил желание, чтобы в январе Украина получила 100-200 тысяч доз вакцины, однако добавил, что властям «придется очень сильно поработать, чтобы люди пошли вакцинироваться».

"На 8 миллионов доз у нас есть бесплатная вакцина COVAX. Мы обращаем внимание на деньги, хватит ли их. Я уверен, что хватит. Ведь есть бесплатная вакцина, есть еще дополнительные средства, о которых мы говорим с нашими западными партнерами. Но еще рано говорить, еще не получили. В любом случае, люди должны понять, что за один день нельзя обеспечить 10 миллионов людей вакциной. Не потому, что наши люди не хотят вакцинироваться. А потому, что все страны борются за ее получение», - сказал он.

Ситуация с коронавирусом в Украине: свежая статистика

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 11 035 случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 1 млн 012 тыс. 167 человек, выздоровевших – 646 тыс. 772, умерших - 17 тыс. 581.

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Автор: Дмитрий Шварц