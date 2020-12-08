нфекционист отметил, что Украина повторяет опыт других европейских стран.

Инфекционист Владимир Курпита рассказал, что в скором времени регистрация новых суточных случаев заражения коронавирусом выйдет на "плато".

Об этом он заявил в эфире Obozrevatel TV.

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"Есть такое понятие как насыщенность эпидемии. Пожалуй, мы будем наблюдать первое плато. Идет тенденция к стабилизации новых случаев", – ответил он.

Количество новых больных будет отличаться от предыдущих показателей в пределах 10%. По словам медика, статистика заболеваемости 9-10 декабря позволит понять, действительно ли Украина вышла на плато коронавируса.

Курпита считает, что снижение инфицирования в Украине наблюдается по нескольким причинам.

"Это вопрос соблюдения ограничительных мер, правильное использование масок, соблюдение дистанции, а также определенные ограничения. Уменьшилось количество контактов между людьми, люди меньше путешествуют", – пояснил он.

Инфекционист отметил, что таким образом Украина повторяет опыт других европейских стран.

"В отдельных странах количество случаев уменьшилось на 50%. В общем, определенные тенденции можем переносить и на Украину", - отметил Курпита.

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Автор: УНИАН