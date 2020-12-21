Шмыгаль отметил, что в Украине наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

В Украине готовятся к началу вакцинации населения от COVID-19 весной 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

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«...чиновники сообщили, что идет подготовка к старту вакцинации весной», - говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что третью неделю подряд в Украине наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Мы находимся на так называемом плато. Есть незначительное снижение количества выявленных случаев почти на 25 тысяч по сравнению с предыдущей неделей», - отметил глава правительства.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский настаивал, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

В то же время в правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в Украину в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь необходимо вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

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Автор: Константин Гончаров