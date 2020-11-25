Нардеп отметила, что бизнесмены ждут декабря для того, чтобы получить "хоть немного прибыли".

В Украине стоит вводить полный локдаун не ранее 29 декабря, поскольку именно в декабре бизнес зарабатывает больше денег.

Об этом в эфире Апостроф TV заявила народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что бизнесмены ждут декабря для того, чтобы получить "хоть чуточку прибыли".

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"Надо дать бизнесу поработать в декабре, в этот период, когда именно малый бизнес продает подарки или какие-то сервисы. Разумеется, не может быть никаких корпоративов, не будет новогодних концертов. Но бизнесмены ждут декабря для того, чтобы получить хоть немножко прибыли и компенсировать потери за предыдущие месяцы. Поэтому важно в декабре дать им нормально поработать, а вот в конце месяца, например с 29 числа, на две недели ввести локдаун. Тогда в этом есть определенная логика", - подчеркнула Кравчук.

По словам депутата, для тех же рестораторов важно планирование. Тогда они на эти две недели смогут не покупать продукты и не выбрасывать остатки.

"Мы видели, что они купили продукты, а остатки раздают. Они должны планировать. Мы здесь работаем, а тут мы говорим: государство компенсирует вам частичную безработицу, если надо, за свой счет. Государство все компенсирует, мы продукты не покупали, в декабре поработали и вернемся в январе. Все должны это понимать, планировать остатки, подбирать товар. Должна быть планировка, вот о чем речь", - добавила Кравчук.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

Сегодня, 25 ноября, в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

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Автор: Андрей Василюк